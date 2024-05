Pedágios na Freeway e na BR 101 voltam a ser cobrados

A concessionária CCR ViaSul informou, neste sábado (18), que serão retomadas as tarifas nos pedágios nas estradas gaúchas. A volta da cobrança será gradual. A partir de 0h de segunda-feira (20), serão reativadas as praças de pedágio de Três Cachoeiras, na BR-101, Santo Antônio da Patrulha e Gravataí, na Freeway (BR-290). As tarifas haviam sido suspensas no dia 1º de maio.



A empresa esclarece que segue a Portaria DG 112, publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), em 9 de maio de 2024, que estabelece a dispensa de pagamento de tarifa de pedágio nas rodovias federais concedidas para veículos de transporte rodoviário de cargas acompanhados de veículos oficiais transportando donativos destinados ao atendimento da população atingida pela calamidade pública decretada pelo Estado do Rio Grande do Sul.



A CCR ViaSul reforça a orientação aos motoristas para que evitem utilizar as rodovias neste período e, caso necessário, que o façam buscando caminhos alternativos.



Em complemento às ações da CCR ViaSul, o Grupo CCR doou 10 toneladas de água potável, alimentos e materiais de higiene pessoal em apoio às vítimas das enchentes. Além disso, a companhia já arrecadou mais de 300 toneladas de doações em seus 17 aeroportos em todo o Brasil. Para fortalecer a ação e ampliar a rede de apoio às vítimas das enchentes no Sul, novos pontos de coleta foram instalados nas estações de trem e metrô operadas por empresas do Grupo em São Paulo.



As concessionárias ViaQuatro, responsável pela Linha 4-Amarela, e ViaMobilidade, operadora das Linhas 5-Lilás de metrô, e 8-Diamante e 9-Esmeralda, de trens metropolitanos de São Paulo, instalaram caixas de coleta em suas estações para arrecadar produtos e mantimentos que possam ajudar as vítimas das inundações.