Motoristas precisam ficar atentos a alterações no trânsito

Os motoristas que circulam em Porto Alegre precisam estar atentos às alterações nos acessos que possibilitam tanto a saída de Porto Alegre quanto a chegada a Capital. Diariamente ocorrem mudanças na circulação da cidade e da Região Metropolitana em razão das enchentes que atingiram o Estado. Tanto a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) quanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) atualizam as modificações relacionadas à circulação de veículos.

Na rua Souza Reis, não é permitido a circulação de motoristas em direção ao aeroporto Salgado Filho. O local está completamente alagado e também serve de saída dos barcos que fazem salvamentos. Os condutores podem circular pelas avenidas Carlos Gomes e Dom Pedro II, na Terceira Perimetral, e acessar a avenida Assis Brasil pela lateral.

Na zona Sul, com a liberação da avenida Padre Cacique no trecho entre a avenida Pinheiro Borda e a rua Miguel Couto, para atender o bairro Menino Deus, os veículos particulares e as linhas de transporte coletivo no sentido bairro/Centro seguem o desvio pela rua Miguel Couto (à direita) e dona Augusta (à esquerda) para acessar a avenida José de Alencar em direção à Rotula do Papa. No sentido inverso, os veículos podem acessar a avenida Padre Cacique em direção ao bairro pelas ruas Silveiro e Otávio Dutra. Outra boa notícia aos motoristas e moradores é que a avenida Getúlio Vargas, entre as avenidas Ipiranga e Aureliano de Figueiredo Pinto, está liberada para a circulação de veículos.

Avenida Getúlio Vargas está liberada no trecho entre a Ipiranga e a Aureliano de Figueiredo Pinto (Tânia Meinerz/JC)

A ERS-040 e a ERS-118 com entrada pela avenida Bento Gonçalves seguem sendo alternativa, inclusive para carros de passeio para entrada e saída de Porto Alegre. Segundo a EPTC, os acessos pelas avenidas Assis Brasil e dos Estados e a BR-116 permanecem bloqueados. Na BR-290, segundo a PRF, existe bloqueio parcial do acesso para a Ponte Nova do Guaíba. De Eldorado do Sul para Porto Alegre, liberado somente para emergência, abastecimento, socorro, serviços públicos. O bloqueio é total do acesso a Ponte Móvel do Guaíba devido a excesso de água - nos dois sentidos.

Para garantir agilidade no deslocamento, o uso dos corredores de ônibus está liberado para os veículos envolvidos em ações de resgate e logística no atendimento às enchentes. As faixas exclusivas do transporte coletivo estão liberadas para o trânsito de carros mesmo nos horários de pico. Nas estações dos corredores de ônibus não é permitido realizar ultrapassagens.

O "corredor humanitário" opera nos dois sentidos. No sentido Litoral/Porto Alegre, o acesso é monitorado pela Polícia Rodoviária Federal no km 94 da BR-290, a Freeway. No sentido inverso, a EPTC está posicionada na avenida Paulo Gama com a avenida Osvaldo Aranha, orientando os motoristas. Há pontos de monitoramento para verificar a altura dos caminhões, já que há limitação de 4,2 metros devido à passagem pelo Túnel da Conceição. No sentido Litoral/Capital, o motorista vem da Freeway, desce o viaduto, acessa o trecho de pedras do corredor e, depois, entra na rua Sarmento Leite, Osvaldo Aranha ou João Pessoa. No sentido Capital/Litoral, o motorista segue pela Osvaldo Aranha, acessando a rua Sarmento Leite na contramão, vai pelo Túnel da Conceição pela contramão e, depois, passa pelo trecho de pedras do corredor humanitário até chegar na avenida Castelo Branco.

Avenida Padre Cacique, na zona Sul da Capital, está liberada para a circulação de veículos (Tânia Meinerz/JC)

Pontos com acúmulo de água bloqueio total em Porto Alegre

Região Sul

Av Beira Rio 175

Av Guaíba x Rua Tabajaras

Av Guaíba x Balneário Guarujá

Av Guaíba x Av pereira Passos

Av Guaíba 3127

Av Guaíba X Av Guarujá

Av Guaíba X Av Minuanos

Av Guaíba X Av. Oswaldo Gonçalves Cruz

Av Serraria 2500

Av Tramandaí x R Comendador Castro

Estr Gedeon Leite X Estr Jorge Pereira Nunes

Estr Retiro da Ponta Grossa x Av Serraria

R Dorival Castilho Machado 967

R Oiampi x Av Guarujá



Região Norte

Ac a Nova Ponte do Guaíba

Av Benjamin Constant x R Souza Reis

Av Ernesto Neugebauer X Est Mal Osório

Av Farrapos 4275

Av Farrapos x R Dona Margarida

Av Farrapos x Av Brasil

Av Farrapos x Av Presidente Franklin Roosevelt

Av José Aloísio Filho 1185

Av Nossa Senhora da Boa Viagem, 1734

Av Sarandi x R Zeferino Dias

Av Sertório

Av Severo Dullius 25

Beco do Paulino X Rua dos Maias

R Dona Teodora X R Frederico Mentz

Rua Sérgio Jungblut Dieterich 1200

R Voluntários da Pátria X Av Sertório

R Voluntário da Pátria, 2395

R Voluntários da Pátria, 1500



Região Centro

Av Borges de Medeiros x Av Aureliano de Figueiredo Pinto

Av Júlio de Castilhos

Av Mauá

Av Mauá x Av Padre Thomas

Av Presidente João Goulart

R Chaves Barcellos x Praça Osvaldo Cruz

R Conceição

R Conceição (túnel sentido norte- sul, no retorno)

R Conceição x Av Julio de Castilho

R Conceição x Av Pres Castelo Branco

R Dr. Flores x Av Otávio Rocha

R Garibaldi

R Mucio Teixeira x avenida Aureliano de Figueiredo Pinto

Rua Senhor dos Passos x Alberto Bins

Rua Sete de Setembro

Rua Siqueira Campos

R Voluntários da Pátria x rua Ramiro Barcelos

Fonte: EPTC