Eduardo Leite anuncia R$ 2,5 mil para famílias atingidas pelas cheias

Pelo menos sete mil famílias gaúchas atingidas pelas enchentes que causaram destruição no Rio Grande do Sul receberão cada uma o valor de R$ 2.500,00. O benefício faz do programa Volta por Cima do governo estadual e será pago para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza do Estado e que estão nas áreas atingidas.

As famílias estão inscritas no Cadastro Único (Cadúnico) e o depósito do dinheiro será realizado ainda nesta sexta-feira (17) na conta de cada uma. Na próxima semana, até o dia 24 de maio, mais 40 mil famílias também vão receber os recursos financeiros do governo do Estado. O anúncio foi feito pelo governador Eduardo Leite, durante a inauguração do Centro Administrativo de Contingência, no bairro Jardim Carvalho, na zona Leste de Porto Alegre.

• LEIA MAIS: Resgates das enchentes em Porto Alegre completam 14 dias

Além disso, Leite divulgou o Pix SOS Rio Grande do Sul no valor de R$ 2 mil por família para usuários que não estão no Programa Volta por Cima. Inicialmente para 23 mil famílias com renda até três salários mínimos, com início dos pagamentos nas cidades de Encantado e Arroio do Meio destruídas pelas enchentes. A divulgação das medidas pelo governador foi feita no Centro Administrativo de Contingência - com o alagamento do Centro Administrativo Fernando Ferrari, na avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico os servidores estaduais ocupam o Centro Administrativo de Contingência. O governador anunciou ainda plano de recuperação denominado "Plano Rio Grande e a criação da Secretaria de Reconstrução em que o titular será o secretário Pedro Capelucci - ex-titular da Secretaria de Parcerias e Concessões.

Vice-governador Gabriel Souza, e o governador Eduardo Leite, anunciaram o programa Plano Rio Grande (Crédito: Maurício Tonetto/Palácio Piratini/Divulgação/JC)

Segundo Leite, o governo vai repassar os recursos e as famílias poderão utilizar o dinheiro da forma que achar necessário. "O governo do Estado não vai dizer o que elas devem fazer com o dinheiro. Os recursos financeiros estarão disponíveis, por exemplo, para a compra de roupas, de eletrodomésticos, de comida ou de material de construção", destaca. Caso as pessoas, tenham perdido o Cartão Cidadão, elas poderão se dirigir até uma agência e pedir o cartão que faz parte do programa Volta por Cima.

Também foram anunciadas ações planejadas para reconstrução do Estado - o Plano Rio Grande, além da criação de um Comitê científico de adaptação e resiliência climática. Leite disse que a Secretaria de Parcerias e Concessões vai se transformar na Secretaria da Reconstrução, para ajudar no processo de recuperação do Estado.

Durante a entrevista coletiva, o vice-governador Gabriel Souza apresentou modelos de unidades habitacionais que serão criados em quatro cidades. As "Cidades Temporárias" serão construídas em quatro municípios - Canoas, no Centro Olímpico, no bairro Igara, em uma área de 15 mil metros quadrados; em Porto Alegre, no Complexo Cultural do Porto Seco, um local com 30 mil metros quadrados; e em São Leopoldo no Centro de Eventos, uma área de 3,4 mil metros quadrados. Em Guaíba, segundo o vice-governador, a área ainda não foi definida em razão dos alagamentos na cidade. Segundo Souza, será necessário de 15 a 20 dias para a montagem das estruturas pela empresa que será contratada pelo governo estadual.