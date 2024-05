Comporta 3 do Muro da Mauá deve ser aberta para escoar água do Centro

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, informa, através de sua conta no X (antigo Twitter), que a comporta 3 do Muro da Mauá será reaberta na tarde desta sexta-feira (17). A intenção é escoar o alagamento da região do Centro Histórico para o Guaíba, cujo nível segue em redução.

“Definimos com os técnicos a abertura da comporta 3 do muro da Mauá (rua Padre Tomé), na tarde de hoje. Como o Guaíba está 40 cm mais baixo do que o volume acumulado no Centro, o objetivo é facilitar o escoamento e posteriormente acessar as casas 17 e 18 para retomar a operação”, postou o prefeito.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) também comentou sobre o assunto nas redes sociais. “O Dmae avalia a a abertura da comporta 3 do sistema de proteção contra cheias, localizada na esquina entre a avenida Mauá e a rua Padre Tomé. O objetivo seria o escoamento da água na área central de Porto Alegre.”