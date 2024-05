Aumenta o número de óbitos e de pessoas em abrigos devido às cheias no RS

A Defesa Civil informou no boletim divulgado às 9h da manhã desta sexta-feira (17) mais dois óbitos devido às chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul, passando para 154 mortes confirmadas. Ainda há 98 pessoas desaparecidas.

O número de abrigados aumentou, chegando a 78.165. Os desalojados - pessoas que precisaram deixar suas casas e estão com parentes ou amigos - chegam a 540.192. As equipes já resgataram 82.666 pessoas e 12.108 animais.



A tragédia climática que atinge o Estado desde o início do mês afetou 461 municípios gaúchos e afetou 2.281.830 pessoas.