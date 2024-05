Visitas a pacientes do Clínicas serão retomadas a partir desta sexta

O Hospital de Clínica de Porto Alegre (HCPA) estará liberando a visitação a seus pacientes nesta sexta-feira (17). Os horários de visita variam entre as unidades de internação e podem ser conferidos pelo telefone do Hospital (3359.8000). Também já estão sendo retomadas gradualmente as cirurgias e procedimentos eletivos.

• LEIA TAMBÉM: Hospital Mãe de Deus fará plano para amenizar efeitos de alagamentos

Na semana que vem, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) será reaberto na segunda-feira (20), com funcionamento das 8h às 14h — uma ampliação de horário já está sendo avaliada. No mesmo dia, retornam todas as consultas do Ambulatório, sessões de Fisiatria e as seguintes áreas de exames: coleta, Radiologia, Medicina Nuclear, Unidade de Métodos não Invasivos, Neurologia e Pneumologia, além de consultas e grupos do Centro de Pesquisa Clínica (CPC).

Estas consultas haviam sido suspensas em razão das dificuldades de abastecimento de água e insumos por causa da enchente. Durante todo o período foram mantidos os atendimentos oncológicos, para gestantes de alto risco e transplantados, além de quimioterapia, radioterapia e diálise e os procedimentos tempo-sensíveis.

O HCPA pede que pacientes com consulta marcada acessem o aplicativo Meu Clínicas para verificar se o atendimento será presencial ou remoto. Caso não possam comparecer, não receberão falta, e o reagendamento pode ser feito pelo próprio aplicativo ou, quando a situação normalizar, presencialmente.