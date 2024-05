Rio Grande do Sul soma 151 óbitos pelas enchentes; 104 estão desaparecidos

No início da tarde desta quinta-feira (16), foi divulgado novo boletim da Defesa Civil referente às enchentes que continuam acometendo o Estado do Rio Grande do Sul. Conforme os dados divulgados pelo órgão, são 151 óbitos, e 104 pessoas estão desaparecidas.

No total, 460 municípios foram afetados, no qual já há 76.620 resgatados. Os desalojados, que necessitam sair de casa e residir em familiares ou amigos, são, segundo o boletim do órgão, 538.167 pessoas. Em abrigos, por sua vez, estão acolhidas 77.199 pessoas.

A situação deixa, no momento, 806 feridos. A crise climática que atinge o Rio Grande do Sul soma, no total, 2.281.774 afetados.