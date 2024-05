Confira as estradas com bloqueios na manhã desta quinta-feira:

As estradas estaduais e federais seguem com bloqueios em decorrência das chuvas e inundações que atingiram o Rio Grande do Sul. Acessos tradicionais a cidades como São Leopoldo ainda não foram restabelecidos. Equipes das concessionárias de rodovias, DNIT e Daer trabalham na recuperação de pistas e cabeceiras de pontes afetadas.

Rodovias atendidas pela CSG (ERS-122, RSC-453, ERS-446 e ERS-240):

ERS-122

- Do km 39 ao km 51, entre São Vendelino e Nova Milano (Farroupilha): bloqueio total, desde o dia 1º de maio, devido às quedas de barreira, deslizamento de pedras e rompimento de pista. Equipes estão trabalhando no local para liberação do trecho. Ainda não há previsão de conclusão.

- Do km 22 ao km 24, em Bom Princípio (próximo à Mecânica Schommer e aos Pneus Bom Princípio): estreitamento de pista (lentidão no fluxo), devido à reconstrução e manutenção de drenagem e reparo em pontes.

- Do km 52 ao km 54, em Farroupilha (próximo ao trevo de Nova Milano e o Posto Petrobrás Vila Nova): estreitamento de pista (lentidão no fluxo) para drenagem.

- Nos km 93 e 94, em Flores da Cunha (próximo ao posto SIM Flores da Cunha e a Fante): interdição parcial da pista (lentidão no fluxo) para implantação de caixas e bueiros.

- Dos km 101 e 108, em Flores da Cunha (entre o antigo pedágio de Flores da Cunha à ponte do Rio das Antas - limite de Flores da Cunha/Antônio Prado): local em sistema pare e siga para desobstrução de barreiras e substituição de defensas metálicas danificadas.

- Do km 113 ao km 114, em Antônio Prado (da Tenda Belvedere ao Restaurante e Lancheria do Zeca): local em sistema pare e siga para remoções de barreira e rocha e limpeza de sarjetas.



RSC-453

- Do km 106 ao 108, em Farroupilha (entre Farina Park Hotel e Entrada de São Marcos): estreitamento da pista (lentidão no fluxo) para concretagem de canaleta.



ERS-446

- Km 2 ao 5, entre São Vendelino e Carlos Barbosa (próximo da ponte do arroio Santa Clara): local em sistema pare e siga e com estreitamento de pista, para recomposição de pavimento e bueiro já existente.

- Do km 11 ao 13, em Carlos Barbosa (da Tenda e Lancheria da Serra a Ponte Arroio Santa Clara): estreitamento da pista (lentidão no fluxo) para remoção de barreira existente e desobstrução de sistema de drenagem.



ERS-240

- Do km 6 ao km 8, em Portão (próximo à Casa de Cucas Maurer e ao posto Ello): estreitamento da pista (lentidão no fluxo) para concreto em barreira rígida e manutenção em concreto.



Como chegar até São Leopoldo saindo da Serra:

Para se deslocar até a Scharlau, em São Leopoldo, a população serrana que partir de Campestre da Serra e Ipê deve acessar a ERS-122, do km 155, até o km 59 em Farroupilha, podendo se deslocar pela RSC-453, do km 120 ao km 101, em Garibaldi. Em seguida, poderá acessar a BRS-470, sentido a Carlos Barbosa, adentrar na ERS-446 até o entroncamento com a ERS-122, em São Vendelino, sentido a Bom Princípio, e seguir pela ERS-240 até São Leopoldo.



No Vale do Caí, a RSC-287 e ERS-240 estão totalmente liberadas. Desde o entroncamento com a BR-386, passando por Montenegro, Capela de Santana, Portão, até São Leopoldo, no entroncamento com a BR-116 (fim do trecho de concessão da CSG).

Rodovias na área da EGR (ERS-235, ERS-130, ERS-129, ERS-115, ERS-235, ERS-020 e RSC-453):

ERS-235 - obras de reconstrução de parte da base da pista que foi danificada pelas chuvas no km 5, nas proximidades do pórtico de Nova Petrópolis. A rodovia permanece com trânsito em meia pista, sem previsão de fechamento total durante as obras.



ERS-130 - totalmente bloqueada no Km 75 devido ao desmoronamento da ponte sobre o Rio Forqueta desmoronou. A



ERS-129 - bloqueio total no km 88, em Muçum, onde 100 metros da pista desmoronaram



ERS-115 - fluxo no sistema pare e siga no Km 25 em Três Coroas

ERS-129, entre Encantado e Guaporé

- Queda de barreira no km 78, em Encantado.

- Rompimento da pista no km 88, em Muçum.

- Queda de barreira no km 96, entre Vespasiano Corrêa e Dois Lajeados.



ERS-130, entre Lajeado e Encantado

- Queda de ponte sobre o Rio Forqueta no km 75, entre Lajeado e Arroio do Meio.

- Queda de barreira no km 88, em Arroio do Meio.

- Queda de barreira no km 94, em Arroio do Meio.



ERS-115, entre Gramado e Taquara

- Ruptura do pavimento no km 25, em Três Coroas (tráfego no sistema pare e siga).

- Queda de barreira no km 23, em Três Coroas.

- Queda de barreira no km 28, em Gramado.

- Queda de barreira no km 29, em Gramado.

- Queda de barreira no km 30, em Gramado.

- Queda de barreira no km 35, em Gramado.



ERS-235, entre Nova Petrópolis e Canela

- Queda de barreira no km 05, em Nova Petrópolis (tráfego com controle de fluxo em razão de obras da EGR).

- Queda de barreira no km 16, em Nova Petrópolis.

- Queda de barreira no km 26, em Gramado.

- Queda de barreira no km 35, em Gramado.

- Ruptura da saia do terreno no km 51, em Canela.



ERS-020, entre Três Coroas e São Francisco de Paula

- Queda de barreira no km 80, em São Francisco de Paula.

- Queda de barreira no km 87, em São Francisco de Paula.



RSC-453, Entre Garibaldi e Estrela

- Queda de barreira no km 57, em Westfália.

- Queda de barreira no km 67, em Westfália.

- Queda de barreira no km 69, em Westfália.

- Queda de barreira no km 70, em Boa Vista do Sul.

- Queda de barreira no 75 km, em Boa Vista do Sul.

- Queda de barreira no 86 km, em Boa Vista do Sul.



Rodovias na área de concessão da CCR ViaSul (BR-386, BR-448 e Freeway):

BR-386

Km 292 ao km 325 (Pouso Novo a Marques de Souza): liberado tráfego sem restrições, com pontos de bloqueio parcial em pare-e-siga;

Km 297 (Pouso Novo): tráfego em pare-e-siga pela pista Norte (sentido interior);

Km 349 (Lajeado): liberado tráfego no contrafluxo para todos os veículos na ponte seca, pela pista Sul (sentido capital);

Km 350 (Estrela): liberado tráfego em contrafluxo para todos os veículos na ponte sobre Rio Taquari, pela pista Sul (sentido capital);

Km 350 (Estrela): liberado tráfego em 1 faixa na pista Norte (sentido interior);

Km 361 (Estrela): bloqueio de 1 faixa na pista Norte (sentido interior);

Km 372 (Fazenda Vila Nova): bloqueio de 1 faixa na pista Sul (sentido capital);

km 425 (Montenegro): bloqueio total em ambos os sentidos da rodovia na praça de pedágio;

Km 429 (Nova Santa Rita): bloqueio total da pista Norte (sentido interior);

Km 440 (Canoas): bloqueio total das alças de acesso para a BR-448, em ambos os sentidos;



BR-448

Km 10 (Canoas): bloqueio total das alças de acesso à BR-386, em ambos os sentidos;



Freeway

Km 83 (Cachoeirinha): bloqueio das alças na pista Leste (sentido litoral);

Km 86 (Cachoeirinha): bloqueio dos acessos, em ambos os sentidos;

Km 92 (Porto Alegre): bloqueio da alça de acesso ao aeroporto;

Km 94 (Porto Alegre): liberado fluxo SOMENTE VEÍCULOS AUTORIZADOS, pela pista Oeste (sentido capital);

Km 94 (Porto Alegre): bloqueio de duas faixas na pista Oeste (sentido capital);

Km 96 (Porto Alegre): bloqueio do acesso ao vão móvel pela pista Oeste (sentido capital);

Km 97 (Porto Alegre): bloqueio total em ambos os sentidos no vão móvel



Está suspensa, temporariamente, a cobrança da tarifa em todas as praças de pedágio

Confira a situação nas estradas federais (informações da Polícia Rodoviária Federal):