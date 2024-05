Avenida Borges de Medeiros já está liberada para veículos

A avenida Borges de Medeiros, que ficou alagada devido à enchente que atingiu Porto Alegre, foi reaberta após a drenagem da água. Na manhã desta quinta-feira (16), era possível ver veículos circulando pela região.

Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), a partir da Ipiranga em direção à Zona Sul está liberada para trânsito. A faixa da esquerda seguia com bloqueio em alguns trechos devido a acumulo de água.

Com isso, o Shopping Praia de Belas, que estava ilhado, deve voltar a operar, mas ainda não há data para a reabertura. "O Praia de Belas Shopping Center informa que, devido à calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, permanece fechado. O empreendimento esclarece que está seguindo as orientações das autoridades locais, com recomendação de evacuação e fechamento dos estabelecimentos da região. O shopping segue comprometido com a segurança de todos e com ações que possam minimizar os impactos causados", informa o shopping através de nota.

No estabelecimento, funciona a unidade de emissão de passaportes da Polícia Federal (PF).