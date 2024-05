MEC avalia novo prazo para inscrição de alunos do Rio Grande do Sul no Enem

O Ministério da Educação (MEC) avalia estabelecer novos prazos para inscrição e isenção de taxa para estudantes gaúchos que irão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As inscrições para o exame serão de 27 de maio a 7 de junho.

"Quero aqui tranquilizar os estudantes gaúchos, diante desse momento difícil que vive o estado. Nós já estamos avaliando novos prazos de inscrição e isenção de taxa para os participantes no Rio Grande do Sul, para que ninguém fique de fora do Enem. Fiquem tranquilos em relação ao exame e acompanhem os canais oficiais do MEC. Em breve, traremos novas informações", publicou o ministro da Educação, Camilo Santana, em uma rede social.

O Exame será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro e terá gabarito divulgado no dia 20 do mesmo mês. O resultado oficial será disponibilizado no dia 13 de janeiro de 2025.