Polícia desarticula quadrilha que aplicava golpe para receber doações às vítimas das enchentes

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou nesta quarta-feira (15) a Operação Dilúvio Moral contra quadrilha que aplicava golpes para receber doações destinadas às vítimas das enchentes no Estado. A ação foi realizada na cidade de Santo André (SP) e contou com apoio da Polícia Civil de São Paulo.



Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e outros três de busca e apreensão em desfavor de associação criminosa responsável por fraudes. Os criminosos simulavam contas oficiais do Governo do RS para receber as doações que estão sendo enviadas ao Rio Grande do Sul. Até o momento, duas pessoas foram presas, além de bloqueios de contas bancárias.



O grupo, formado por dois homens e uma mulher, além de um menor de idade, criou contas falsas em redes sociais como se fossem perfis do Estado do Rio Grande do Sul e iniciaram forte campanha para recebimento de doações, divulgando chaves Pix de pessoas físicas para o recebimento dos valores.



Como a fraude foi iniciada logo nos primeiros dias de calamidade, os criminosos induziram a erro um número relevante de pessoas de boa-fé, que imaginaram contribuir para a campanha de reestruturação do Estado, quando na verdade foram vítimas de uma associação criminosa paulista.



Os suspeitos, que tem entre 17 e 45 anos, possuem antecedentes criminais em crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e tráfico de entorpecentes. As investigações seguem no sentido de buscar outros elementos de prova e também eventuais novos integrantes do grupo.



O grupo de Delegados e Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) foi destacado com o objetivo principal de reprimir práticas criminosas virtuais que se utilizem da atual situação do Estado com o fim de obter vantagens de qualquer natureza.



Até o momento, são mais de 50 casos já analisados pelo grupo, sendo que mais de 70% já foram concluídos. Outros já contam com inquéritos policiais instaurados e aguardam diligências investigativas a fim de responsabilizar os identificados.



Dentre os casos analisados, preliminarmente já foi possível a retirada do ar de 15 páginas criminosas, criadas com o fim exclusivo de induzir a erro a população em geral, fazendo crer que estariam doando valores às vítimas da tragédia que atinge o Estado do Rio Grande do Sul quando, em verdade, se tratavam de estelionatos virtuais. Destas, foi possível o bloqueio de, ao menos, cinco contas bancárias, o que impediu um enriquecimento ilícito de dezenas de milhares de reais.