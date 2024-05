Chegou boiando: dona de salão do Menino Deus encontra botijão de gás na recepção

Ao entrar no seu salão de beleza, na manhã desta quarta-feira (15), na rua José de Alencar, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, Nila Tapiomenaver encontrou um botijão de gás de 13kg na recepção do estabelecimento. Ele veio boiando da cozinha com a enchente que atingiu a região.

Apesar das perdas e de muito trabalho para recuperar seu negócio, Nila diz que manterá o Besancon Cabeleireiras aberto. “Eu não posso decair, tenho que continuar. Já passamos pela pandemia, agora isso. Espero que não haja outra situação tão cruel”, afirma.

A empreendedora é chilena, mas mora em Porto Alegre há 42 anos. A água atingiu a altura de 80 centímetros dentro de seu salão. Com o sol desta quarta-feira e com o retorno do funcionamento das casas de bombas, os alagamentos foram drenados em boa parte do bairro.

Nesta manhã, ela e alguns colaboradores faziam a limpeza do local, que tinha diversas peças do mobiliário fora de lugar. As cadeiras estavam manchadas com as marcas de barro.

“Foi perda total, mas eu já me conformei pois há pessoas que perderam suas casas. Eu perdi parte do meu serviço”, consola-se.