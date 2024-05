RS tem 93 trechos com bloqueios totais e parciais em 49 rodovias estaduais

As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul provocaram danos e alterações no tráfego em dezenas de rodovias estaduais gaúchas. Segundo o boletim divulgado pelo governo do Estado na manhã desta quarta-feira (15), há 93 trechos com bloqueios totais e parciais em 49 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida:



Painel interativo sobre bloqueios em estradas

Mapa com rotas alternativas



Em relação ao fornecimento de energia elétrica, cerca de 255 mil pontos seguem sem luz no Estado: 126.839 na área atendida pela CEEE Equatorial e 127 mil pontos em regiões onde a concessionária é a RGE.



O abastecimento de água pela Corsan segue interrompido para 136.382 clientes, o que representa 5% do total atendido pela companhia.



As operadoras de telefonia e internet não normalizaram o serviço em todas as cidades. Vivo está fora em seis municípios e a Claro em dois. Apenas a Tim normalizou o serviço. Em relação ao fornecimento de energia elétrica,: 126.839 na área atendida pela CEEE Equatorial e 127 mil pontos em regiões onde a concessionária é a RGE., o que representa 5% do total atendido pela companhia.As operadoras de telefonia e internet não normalizaram o serviço em todas as cidades. Vivo está fora em seis municípios e a Claro em dois. Apenas a Tim normalizou o serviço.

O Aeroporto Internacional Salgado Filho segue fechado. Já os aeroportos administrados pelo governo do Estado operam normalmente: Canela, Capão da Canoa, Carazinho, Erechim, Passo Fundo, Rio Grande, Santo Ângelo e Torres. Os aeroportos administrados pela CCR aeroportos também estão operando: Bagé, Pelotas e Uruguaiana, bem como os aeroportos municipais de Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul.

O Porto de Porto Alegre mantém suspensas as operações em razão do Guaíba, acima da chamada cota de inundação. O Porto de Pelotas suspendeu o embarque de toras de madeira e demais atividades. Já o Porto do Rio Grande segue operando normalmente.

A travessia para São José do Norte segue operando normalmente, enquanto o de passageiros encontra-se suspenso, em razão do aumento do nível da Laguna dos Patos.