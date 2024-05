Apesar de liberações, diversas rodovias seguem bloqueadas no Rio Grande do Sul

Com eventos como enchentes e deslizamentos acontecendo em todo o Estado em razão das fortes chuvas, a malha rodoviária do Rio Grande do Sul foi severamente afetada e diversas estradas estão obstruídas. De acordo com levantamento feito pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), existem, no momento, 142 trechos total ou parcialmente bloqueados.

• LEIA TAMBÉM: Logística travada gera falta de insumo no RS e atrasa indústria que tenta operar

As estradas com trânsito comprometido estão bastante concentradas no centro e no leste do estado — onde se situa a região hidrográfica do Guaíba. Para o oeste, há apenas um bloqueio total, enquanto que ao norte se encontram somente três obstruções parciais.

Dos 142 trechos, 93 são de rodovias estaduais — 53 deles estão bloqueados por completo. Dos outros 49, em estradas federais, 34 contam com obstruções totais. Além disso, 188 seções outrora comprometidas já foram liberadas para o tráfego de veículos — 108 estaduais e 80 federais.