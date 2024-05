Circulação dos ônibus de Guaíba é suspensa devido ao aumento do nível dos rios

Devido à elevação do nível do Guaíba e com o objetivo de manter a segurança dos passageiros, a empresa Expresso Rio Guaíba, que opera as linhas do município de Guaíba, decidiu suspender nesta terça-feira (14) os horários inicialmente programados para circulação dos ônibus. Caso haja melhora nas condições, o serviço será retomado com uma nova tabela horária.

• LEIA MAIS: Estações da Trensurb são interditadas em Porto Alegre devido a alagamento



Na segunda-feira (13), a empresa realizou o serviço de transporte entre Porto Alegre e Guaíba nos dois sentidos. O transporte atendeu os moradores que foram afetados com a enchente que atingiu Guaíba e Eldorado do Sul nos últimos dias. A Expresso Rio Guaíba publica horários emergenciais para cada dia da semana. Na segunda-feira, por exemplo, o horário de retorno dependerá do horário de chegada. O tempo estimado de viagem é de três horas. Na segunda-feira (13), anos dois sentidos. O transporte atendeu os moradores que foram afetados com a enchente que atingiu Guaíba e Eldorado do Sul nos últimos dias. A Expresso Rio Guaíba publica horários emergenciais para cada dia da semana. Na segunda-feira, por exemplo, o horário de retorno dependerá do horário de chegada. O tempo estimado de viagem é de três horas.

O itinerário de ida acontece pela BR-116, a BR-290, Freeway, a RS-118, a RS-040, corredor na avenida Bento Gonçalves, avenida João Pessoa e acesso ao terminal Princesa Isabel, em Porto Alegre. A Estrada do Conde em Guaíba e Eldorado do Sul estão interrompidas.

Os ônibus da linha Florida (via terminal Fátima) continuam saindo de Guaíba de seu ponto de origem até o terminal hidroviário Princesa Isabel, na Azenha, em Porto Alegre, e vice-versa. Os ônibus terão integração com os bairros São Jorge, São Francisco, Bom Fim, Jardim dos Lagos, Pedras Brancas, Colina e Santa Rita. Confira os horários completos aqui.



A alimentadora Santa Rita realiza saídas do terminal da esquina entre a avenida Maceió e a rua Hélio Ifram Pires, até o viaduto da BR-116, e vice-versa. Os horários dependerão dos horários de chegada, com tempo provável de três horas.