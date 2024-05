Terça-feira tem tempo seco, frio e geada no Rio Grande do Sul

Uma massa de ar seco e frio avança pelo Rio Grande do Sul nesta terça-feira (14) e afasta a chuva com previsão de sol. Segundo a MetSul Meteorologia, a temperatura despenca, com mínimas típicas de inverno.

Na Metade Sul e Oeste do Estado, a combinação do ar seco, vento calmo e frio intenso irá formar

geada nas primeiras horas da manhã. Já na Metade Norte, o dia começa com céu nublado

e depois o tempo firma.

A tarde seguirá fria com pouca elevação da temperatura. As máximas não deverão passar muito de 16°C. Além disso, o vento sul/sudoeste reduz a sensação térmica ao ar livre. Assim que anoitecer, o frio será ainda mais intenso.

Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvense a temperatura despenca com sensação de frio. O

vento predomina de sul/sudoeste. O Guaíba seguirá em situação de cheia grave. Na quarta-feira (15)

o dia será ensolarado e com maior amplitude térmica. Na quinta (16), a chuva retorna e na sexta-feira (17) o tempo ficará chuvoso.



RIO GRANDE DO SUL

Máxima: 17°C

Mínima: 2°C



PORTO ALEGRE

Máxima: 16ºC

Mínima: 10ºC