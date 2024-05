BM e Guarda Municipal reforçam segurança na Capital

A Brigada Militar está com o seu efetivo reforçado para segurança pública em Porto Alegre. A medida tem como objetivo reduzir os casos de arrombamentos, principalmente nas áreas alagadas da Capital.

O comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, informa que foi feita a contratação de vigilância privada para reforçar, junto com o Estado, a segurança de cerca de 14 mil pessoas desabrigadas das enchentes e que estão alojadas nos 140 abrigos na cidade. "A vigilância privada atua no apoio naqueles abrigos em que a Guarda Municipal não pode ficar por um período de 24 horas", explica.

Porto Alegre terá consultoria de empresa que já atuou na tragédia de Brumadinho e nos EUA

O comandante diz que, no momento, o principal objetivo da Guarda Municipal é salvar vidas, mas salienta que a proteção do patrimônio público é importante. A Guarda Municipal é composta por 390 agentes e exauriu toda a sua força, por outro lado, está recebendo apoio de efetivos de outras regiões do Brasil, como Florianópolis e São Paulo. "Eles vão ajudar no patrulhamento preventivo dos espaços públicos municipais", cita.