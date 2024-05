Eldorado, Guaíba, São Leopoldo e Canoas voltam a pedir evacuação

O pedido de evacuação permanece em municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, principalmente Eldorado do Sul, Guaíba, São Leopoldo e Canoas. Em todos eles, o nível das águas impede a permanência da população em áreas de risco. Embora a prioridade seja o resgate, os municípios já começam a se organizar para quando as águas baixarem.

A previsão para os próximos dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de chuva. A Defesa Civil de Eldorado emitiu um alerta de inundação, uma vez que a estimativa é que o nível do Guaíba atinja 5,50 metros. Mais de 30 mil pessoas estão desalojadas. Além do Parque Eldorado, a população foi realocada nos municípios vizinhos de Sentinela do Sul, Camaquã, Mariana Pimentel, Gravataí e Porto Alegre. O município registra seis mortes.

Guaíba, por sua vez, tem 57 mil pessoas afetadas pelas chuvas e 68 abrigos. Mais de 19 mil casas foram atingidas. Em 24 horas, o nível do Guaíba subiu 60 centímetros, chegando a 5,05 metros ontem. Assim, há possibilidade de uma nova inundação no bairro Santa Rita.

Conforme o prefeito Marcelo Maranata (PDT), 20 mil pessoas de Eldorado foram para Guaíba. O município precisa de colchões e roupa de cama, além de 20 toneladas diárias de alimentos.

A prefeitura já fez a contratação de equipamentos para começar a limpeza da cidade. "Fiz um vídeo e encaminhei ao presidente Lula tratando a importância de transferir a sede do governo federal para o RS, é um ano simbólico que apresenta a gravidade do que estamos vivendo, além de ajuda humanitária", apela o prefeito.

São Leopoldo também reforça o pedido de evacuação. No município, 180 mil pessoas saíram de suas casas. Até ontem, 13 mil estavam em 103 abrigos. Com a chuva e mais água descendo dos rios, o nível do Rio dos Sinos aumenta 3 cm a cada hora. "A água pode chegar aos 8,06 metros, que foi o pico e a pior enchente da história da cidade", complementa o prefeito Ary Vanazzi (PT). O município contabiliza sete óbitos.

Em Canoas, a prefeitura voltou a emitir alerta de evacuação em seis bairros: Niterói, Rio Brando, Fátima, Mato Grande, Harmonia, Mathias Velho e São Luís. Conforme o último levantamento, 19.448 mil pessoas estão em 83 abrigos.