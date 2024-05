Ecosul isenta tarifa de pedágio na BR-116 e BR-392

Para auxiliar os gaúchos que atualmente enfrentam o maior desastre ambiental já registrado e está em estado de calamidade pública, diversas ações estão sendo executadas por órgãos de todas as esferas.Seguindo orientações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a concessionária Ecosul está isentando a tarifa de pedágio de veículos com ajuda humanitária que estejam trafegando pelas rodovias federais BR-116 e BR-392. O benefício também abrange carros de vítimas das enchentes e voluntários em ação humanitária nas regiões servidas pelas duas rodovias do contrato da Ecosul, na zona sul do Estado.A liberação é concedida mediante um pedido que pode ser feito na Ouvidoria da concessionária, de modo a ter a placa liberada nas praças de pedágio. O canal para atendimento e esclarecimentos é o e-mail: [email protected] ou o telefone 0800 724 1066.