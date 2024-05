Chuvas causam mais estragos em cidades da Serra gaúcha

As fortes chuvas que atingem novamente o Rio Grande do Sul causaram mais estragos a cidades da Serra gaúcha.

Em Gramado, a rua Henrique Bertoluci, no bairro Piratini, um dos mais atingidos pelas chuvas, desmoronou na tarde de domingo. Os moradores tiveram que sair de suas casas por causa do risco de desabamento. Segundo atualização publicada nas redes sociais da prefeitura, Gramado tem duas rodovias interditadas (RS-115 entre Gramado e Três Coroas e BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis).

Também há sete estradas locais totalmente bloqueadas. As aulas seguem suspensas até pelo menos esta terça-feira (14). Segundo a prefeitura, são 16 pontos com necessidade de evacuação. Em vídeo publicado neste domingo (12), a prefeitura ainda pediu que as pessoas não transitem em áreas interditadas. No vídeo, as autoridades informaram que o monitoramento seguiu principalmente no bairro Piratini, na Rua das Azaleias e na região de Três Pinheiros, mas que não houve acréscimo de novos pontos.

Em Canela, o número de desalojados aumentou. Na sexta-feira (10), eram 233 pessoas e, nesta segunda (13), são 254. "Essas pessoas são principalmente da nossa área rural, que é mais acidentada", disse a moradora Graziela Hoffmann, que tem atuado na assistência das famílias. "O que mais estamos precisando neste momento são doações de produtos de higiene, fraldas, meias e roupas íntimas para a montagem de kits que possam atender a todas as necessidades que as vítimas das enchentes têm neste primeiro momento. Mas estamos aceitando todo tipo de doação, de móveis a alimentos, como as perdas foram muito grandes, toda e qualquer doação é bem-vinda", explicou. A população pode ajudar entregando essas doações na Central Solidária da ACIC (Av. Marechal Castelo Branco, 187, Canela/RS).

Nesta segunda-feira, o Núcleo de Riscos Geológicos de Bento Gonçalves, que recebeu reforços de profissionais da Geo Rio e da Defesa Civil do Rio de Janeiro e da CREA Minas Gerais, foi à campo para executar a análise de riscos associados à deslizamentos na cidade. Foi constatado que a grande maioria dos pontos de ruptura dos deslizamentos de solo ocorreu entre as altitudes 500 a 400 metros. Cerca de 104 grandes pontos de deslizamentos, sem contar os menores, foram notificados entre 6h e 12h do dia 1º de maio, principalmente nas localidades de Faria Lemos, Eulália, Vale Aurora e Rio das Antas. Há novas quedas de barreiras em localidades como Faria Lemos, Vale Aurora, Linha Acantara e Imaculada Conceição. A prioridade segue sendo a busca por cinco desaparecidos e a abertura dos acessos.

As chuvas, persistentes desde a semana passada, também causaram avarias em vias urbanas. Nesta segunda-feira, os trabalhos para restabelecer o trânsito fizeram a substituição de tubulação nas ruas Severino Marini (Fátima), além de trechos do Santa Helena, Universitário, Cidade Alta e Ouro Verde. Os trabalhos de substituição da tubulação segue ao longo da semana, segundo a prefeitura. As equipes também realizarão ações de tapa-buracos em alguns pontos do município.

De acordo com boletim divulgado no domingo, não houve óbitos, mas equipes seguem mobilizadas devido ao alto volume de chuva. Até agora 1.046 pessoas foram resgatadas durante toda a operação e 50 pessoas seguem no ponto de acolhimento em Faria Lemos.

Em Caxias do Sul, tremores de terra assustaram os moradores na madrugada desta segunda-feira (13). Apesar disso, em nota publicada pela prefeitura, fenômeno não apresenta risco aos moradores, uma vez que, segundo o geólogo Caio Toques, da Gestão Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, trata-se de uma acomodação de camadas rochosas subterrâneas. Ainda de acordo com a nota, o excesso de chuvas acelera as acomodações devido à lubrificação causada pela água. Os tremores foram sentidos nos bairros Jardim América, Universitário, Madureiro e Pio X.

Por enquanto, a recomendação é de que os moradores permaneçam nas residências.



Já a adutora do Sistema Marrecas rompeu, novamente, na madrugada, em decorrência de novo deslizamento no local próximo onde ocorrera o anterior, na semana passada. Com isto, o fluxo de veículos no trecho da Rota do Sol está em meia-pista. Equipes do Serviço de Abastecimento Municipal de Água e Esgotos estão abrindo os registros ao longo da rede para aliviar a pressão no ponto de rompimento. O abastecimento de água está suspenso para parte da população da cidade e não há previsão de normalização.