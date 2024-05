Entidades recomendam vacinação de socorristas e atingidos por enchentes no RS

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Gaúcha de Infectologia (SGI) e a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) divulgaram uma nota técnica orientando sobre a vacinação das populações atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, trabalhadores da saúde que atuam no atendimento às vítimas e socorristas. Fatores como o contato com as águas das cheias e aglomeração de pessoas em abrigos elevam o risco de transmissão de diversas doenças, entre elas a leptospirose, podendo desencadear surtos nos próximos meses.

As entidades defendem que crianças, adolescentes e adultos estejam protegidos contra doenças evitáveis por vacinação, de acordo com as recomendações atuais. Os socorristas e profissionais da área de saúde também devem ser imunizados contra doenças que já possuem vacina.

A nota técnica recomenda que sejam aplicados nas vítimas das enchentes os seguintes imunizantes: Influenza 2024 e Covid-19, Tríplice Viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Hepatite A, Tétano e Raiva (após mordida de animal mamífero, inclusive cavalos e gado, por exemplo, ou exposição a morcego de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde). Nos casos em que a pessoa possui a carteira de vacinação comprovando que está em dia com um dos imunizantes, não será necessária nova aplicação.

Além das vacinas citadas acima, a orientação é que as pessoas envolvidas nos resgates, socorristas e trabalhadores da saúde sejam imunizados também contra a Hepatite B e a Febre tifóide.

Crianças, adolescentes, adultos, idosos, gestantes, pacientes especiais (comorbidades e imunossupressos) que tenham registro de vacinação somente completam doses não realizadas para a faixa etária, ou situação clínica, de acordo com os calendários de imunização específicos do Ministério da Saúde do Brasil (https://www.gov.br/saude/ptbr/vacinacao/calendario). Já aqueles que não possuem o registro, as entidades orientam que sejam considerados não vacinados para as vacinas especialmente recomendadas na nota técnica documento.

