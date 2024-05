RS tem 170 pontos de bloqueio em 79 rodovias estaduais

Em boletim divulgado às 17h deste domingo (12), o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e a Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informam que, até o momento, mais de 40 trechos já foram liberadas em estradas gaúchas afetadas pelas enchentes.

Enfrentando o pior cenário desde o início das chuvas que assolam o Estado, existem, atualmente, 170 pontos de bloqueios de 79 rodovias, que afetam 97 municípios nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. Até a tarde deste domingo, são 97 trechos com bloqueios totais e parciais em 53 rodovias. Os trechos incluem estradas, pontes e trajetos por balsas.



Obras em pontes, viadutos, passarelas e túneis também foram afetadas. Apenas para esses casos, um relatório preliminar do Daer estima os valores necessários para a recuperação em quase R$ 230 milhões.



Em áreas administrada pela EGR, dois trechos permanecem totalmente bloqueados por conta de danos estruturais: no km 70 da ERS-130, entre Lajeado e Encantado, onde a ponte sobre o Rio Forqueta desabou, e no km 88 da ERS-129, em Muçum, devido ao desmoronamento da pista.



A ponte reconstruída, no caso da ERS-130, deve ser entregue em oito meses, estima a empresa. Na ERS-129, os planos da EGR incluem reconstruir a pista e pavimentar três quilômetros da estrada vicinal que liga os municípios de Muçum e Vespasiano Corrêa, paralela à rodovia.