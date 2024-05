Vazamento em barragem na Zona Leste da Capital obriga moradores a deixarem suas casas

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) orientou os moradores da Lomba do Sabão, no bairro Agronomia, limite entre Viamão e Porto Alegre, a deixarem suas casas após a barragem do local apresentar um grande vazamento. O comunicado foi realizado junto da Defesa Civil da Capital, que aconselhou os moradores do entorno do córrego a deixarem o local pelo risco de alagamento.



O Dmae alertou que o nível da Barragem Lomba do Sabão subiu muito nas últimas horas, devido ao alto volume de chuva na região, o que fez com que o ponto de extravasamento apresentasse uma vazão elevada, fora dos padrões do local. Apenas os moradores que moram próximo ao canal foram orientados a sair do entorno.

O local é o ponto de limite entre Viamão e Porto Alegre, dentro do bairro Agronomia, com moradores da cidade da Região Metropolitana e da Capital dividindo o território. Apesar da proximidade, os moradores de Viamão não foram afetados. O local é conhecido pelo risco de alagamentos, mas a barragem não corre riscos de rompimento. Segundo o Dmae, o vazamento poderia inundar as casas do entorno, mas sem o risco de romper. Não há preocupação sobre alagamentos em outros locais próximos.