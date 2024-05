Caxias do Sul tem novos deslizamentos e mais uma morte

De Caxias do Sul

O retorno das chuvas fortes durante todo sábado e madrugada de domingo causou novos deslizamentos em Caxias do Sul. O mais grave ocorreu na Vila Maestra, com a destruição do complexo de britagem e usina de asfalto da prefeitura e morte de um servidor da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca).

Leia também: Rio Grande do Sul ainda tem 85 trechos de estradas com bloqueios

A vítima foi identificada como Luciano Henrique Santos Lacava, 49 anos, funcionário público desde 2004. A tragédia ocorreu minutos depois dele chegar ao local para colocar o sistema em funcionamento, considerado estratégico para as obras de recuperação das estradas e ruas do município. Outra vítima com lesões é Felipe Drum da Silva, vigilante da Epavi, que fez a segurança do complexo à noite. Por volta das 11h, ocorreu novo deslizamento de terra na mesma área.



Destruição de usina de asfalto em Caxias do Sul causou a morte de um servidor da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca). FOTO: CSG/Divulgação/JC.

Também houve quedas de barreira na ERS-122, provocando novos bloqueios da ERS-122. Um deles é no quilômetro 99 ao 115, entre a antiga praça de pedágio, em Flores da Cunha, e o Restaurante do Zeca, em Antônio Prado. Neste ponto, o bloqueio é total nos dois sentidos. Também segue bloqueado na mesma rodovia, sem prazo para liberação, o trecho entre os quilômetros 39 e 51, de Nova Milano, em Farroupilha a São Vendelino.



Em Caxias do Sul, o trecho interrompido parcialmente é entre os quilômetros 81 e 82, próximo ao trevo da Linha 40. A CSG, concessionária da rodovia, realizou os trabalhos iniciais de remoção da terra e adotou o sistema de pare e siga para a circulação de veículos. A concessionária também recomenda atenção redobrada no km 37, junto à ponte do Arroio Forromeco, em São Vendelino. A rodovia está submersa por grande volume de água. Também ocorreu queda de árvore na ERS-446, nos quilômetros, onde o fluxo é controlado pelo sistema pare e siga para limpeza do local.