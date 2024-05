Sexta-feira terá vento frio e queda na temperatura em Porto Alegre

Massa de ar seco e frio chega ao Rio Grande do Sul e afasta a instabilidade de grande parte do Estado. O amanhecer terá declínio da temperatura com potencial de mínimas inferiores a 10°C em pontos do Sul, Campanha e Oeste. O sol predomina nessas regiões. O vento irá predominar no quadrante Sul e, por isso, a temperatura irá subir pouco, mas sem passar de 20°C na região. Na faixa Norte, em especial na divisa com Santa Catarina, o tempo seguirá instável com pancadas de chuva. O vento sul poderá ter efeito de represamento na Lagoa dos Patos e, por consequência, interferir no nível do Guaíba.Em Porto Alegre, o dia terá variação de nuvens e queda acentuada da temperatura, com sensação térmica baixa. O dia inicia com sol, mas as nuvens aumentam da tarde para a noite com previsão de pancadas de chuva. A temperatura oscila pouco. O fim de semana será de umidade, nuvens e pancadas de chuva.