Transporte entre São José do Norte e Rio Grande volta a ser suspenso

Com o aumento do nível da Lagoa dos Patos, a travessia de usuários no serviço de lanchas entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande, na Região Sul do Estado, voltou a ser suspensa na tarde desta quinta-feira (9). Não há previsão de retorno do serviço. A travessia de balsas para veículos pela Becker e F. Andreis segue operando.

Às 16h45, Prefeitura de São José do Norte e Defesa Civil atualizaram as informações na região, voltando a alertar para a saída da população em casas próximas à área ribeirinha, pelo risco de alagamento.

Às 9h, a tábua de medição da maré na Barra de Rio Grande media 1.06m, e os ventos, em sentido sudoeste, em velocidade de 22km/h. Próximo às 16h, a maré já estava em 1.14cm. Os ventos em sentido sudoeste diminuíram para 16km/h.

A cidade de São José do Norte tem abrigos em funcionamento no Ginásio Mario Ginásio Mario Malta, Escola João de Deus Collares (aceita animais) e Clube Sócrates, com um total de 102 pessoas abrigadas e 65 animais.

As equipes da prefeitura e da Defesa Civil já atenderam mais de 570 chamados diversos, com pedidos de lonas, aterros, barreiras de contenção e remoção de famílias para casa de parentes, desde o dia 4 de maio.