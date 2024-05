"Não faltará alimento e nem ajuda humanitária para o povo gaúcho, afirma Wellington Dias

"A determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é clara: não faltará alimentos e nem ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul. O Brasil está de mão dadas com os gaúchos." A garantia foi feita pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Wellington Dias, que nesta quinta-feira (10), participou da entrega de 100 cestas de alimentos para a cozinha da Central Única dos Trabalhadores (CUT/RS), em Porto Alegre. Além de Dias, a entrega contou com a presença do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto. Os alimentos foram entregues na cozinha e abrigo da CUT na Vila Ipiranga, na zona Norte de Porto Alegre. Além de fornecer mil refeições ao dia, a Central acolhe pessoas desalojadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

Os itens que foram entregues na Escola Técnica Mesquita são destinados para pessoas atingidas pelas enchentes que causaram destruição e mortes no Rio Grande do Sul. A instituição de ensino foi transformada em abrigo para 207 pessoas que residiam nos bairros Humaitá e Vila Farrapos. No local, famílias recebem kits de roupa e de alimentos. Na escola, foi montada um consultório médico. Também são feitos atendimentos psicológicos na instituição de ensino.

As cestas de alimentos estão depositadas na unidade armazenadora da Conab, em Canoas. Cada unidade tem 21,5 kg e é composta de dez itens: arroz (10 kg), feijão carioca (3 kg), leite em pó integral instantâneo (2 kg), óleo de soja (900 ml), farinha de trigo (1 kg) ou farinha de mandioca (1 kg), macarrão espaguete comum (1 kg), fubá de milho (1 kg), açúcar cristal (1 kg), sardinha em óleo comestível (500 g) e sal refinado (1 kg).

Segundo Dias, as cestas básicas vão garantir a alimentação das pessoas que tiveram que sair de casa afetadas pelas chuvas. "Temos uma rede de assistência social para apoiar pessoas com deficiência, idosos e também a população indígena", destaca. Conforme o ministro, o trabalho está concentrado em trazer água, kit higiene, medicamentos e material de limpeza. "A primeira etapa é o salvamento e a ajuda humanitária. Vamos ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer dessa tragédia", destaca. O ministro informou também que será feito um cadastramento das pessoas que perderam suas casas. "Tudo que for necessário será realizado pelo governo federal para ajudar o povo gaúcho", acrescenta.

De acordo com Pretto, cerca de 70 mil pessoas estão fora de casa em razão das enchentes e estão sendo atendidas em abrigos pelas cozinhas solidárias. "A Conab junto com o MDS fez a aquisição de 52 mil cestas de alimentos e estamos encaminhando a compra de mais 45 mil itens", destaca. Pretto explica que as prefeituras gaúchas também serão atendidas pelas cestas de alimentos fornecidas pelo governo fderal. "Vamos comprar o volume necessário de alimentos. O nosso limite é o da necessidade para não deixar faltar para as pessoas", acrescenta.

Dias e Pretto realizaram uma visita ao abrigo montado pela CUT/RS. No total, 1.257 unidades serão entregues a 23 cozinhas emergenciais que estão fornecendo comida em Porto Alegre, Alvorada e Viamão. O ministério e a Conab já entregaram 52 mil cestas de alimentos foram destinadas ao Rio Grande do Sul para atender as famílias atingidas pelas chuvas. As cestas de alimentos, que começaram a chegar ao Estado na terça-feira (7), estão sendo depositadas na unidade armazenadora da Conab, em Canoas.