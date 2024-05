BM registra 32 prisões por tentativas de roubos e saques nas cidades afetadas pelas chuvas

Além da situação de calamidade na qual as cidades atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul passam nos últimos dias, a ação de criminosos deixam o cenário ainda mais tenso. Os relatos são de saques a lojas e residências, além de ataques a embarcações de resgate. Até a manhã desta quinta-feira (9), a Brigada Militar gaúcha havia registrado a prisão de 36 pessoas em todo o Estado (32 por tentativas de saques e roubos, além de quatro por suspeita de estupros em um alojamento).

Em Porto Alegre, o tenente-coronel Fábio Schmitt, comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – que cobre as áreas do Centro, Azenha, Cidade Baixa, Moinhos, Rio Branco, Santana, Santa Cecília, Independência, Floresta, Ilhas e São Geraldo –, informa ter atendido a 21 ocorrências de furtos e uma de roubo de 2 a 9 de maio. No total deste período, o telefone 190 recebeu 52 ocorrências para “averiguação de local suspeito".

“Estamos trabalhando com tudo que a gente pode e todo o efetivo que a gente tem. Nossos policiais do ambiental estão sendo colocados em barcos, e recebendo apoio de outros Estados. Por terra, temos ajuda de policiais do Paraná e vamos receber hoje 100 agentes da Força Nacional”, reforça Schmitt.

• LEIA MAIS: MP vai investigar municípios não atingidos por cheias que decretaram calamidade

Para reforço maior, a Secretaria de Segurança Pública da Capital anunciou a incorporação dos agentes da Guarda Municipal com a chegada de efetivo vindo de São Paulo, Mogi das Cruzes, Florianópolis, Uberaba e São José dos Pinhais.

O governador Eduardo Leite abriu edital de mais de 1 mil policiais militares que foram para a reserva nos últimos cinco anos e fez um chamamento aos que estão de férias. As inscrições para o Programa Mais Efetivo estão abertas até a próxima sexta-feira (10) e prevê a contratação temporária para 90 dias.