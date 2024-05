Retomado transporte de usuários por lanchas entre São José do Norte e Rio Grande

A empresa Transnorte, responsável pela travessia de usuários no serviço de lanchas entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande, na Região Sul do Estado, foi retomada na manhã desta quinta-feira. A manutaenção das viagens está em permanente avaliação, já que a situação das águas da Lagoa dos Patos, próximas ao mar, vem apresentando variações. O transporte de veículos por balsa para veículos permaneceu, porém, transferido para outro ponto no cais de Rio Grande, devendo continuar enquanto oferece segurança.

Em boletim da prefeitura de São José do Norte com a Defesa Civil, às 9h20 desta manhã, informou que permanecem aumentando os alagamentos em localidades e ruas, causados pela elevação do nível da Lagoa dos Patos. Permanece a recomendação de evacuação das residências na beira da Lagoa dos Patos.

Às 9h, a tábua de medição da maré na Barra de Rio Grande media 1.06m, e os ventos, em sentido sudoeste, em velocidade de 22km/h.

A cidade de São José do Norte tem abrigos em funcionamento no Ginásio Mario Ginásio Mario Malta, Escola João de Deus Collares (aceita animais) e Clube Sócrates, com um total de 102 pessoas abrigadas e 65 animais.

As equipes da prefeitura e da Defesa Civil já atenderam mais de 565 chamados diversos, com pedidos de lonas, aterros, barreiras de contenção e remoção de famílias para casa de parentes, desde o dia 4 de maio.