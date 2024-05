Em Porto Alegre, 75% das unidades de saúde seguem atendendo à população

Nesta quinta-feira (8), 100 das 134 unidades de saúde de Porto Alegre seguem funcionando normalmente durante a cheia histórica do lago Guaíba, responsável pela inundação de diversos bairros da Capital e Região Metropolitana. Alguns deles, porém, estão com equipe reduzida devido aos atendimentos realizados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) junto aos abrigos temporários de acolhimento aos desabrigados.

LEIA MAIS: Dengue pode ser impulsionada pela diminuição das cheias

Parte dos profissionais também foram afetados pela enchente. Porém, conforme o órgão, ainda não há sobrecarga no sistema, pois a procura tem sido menor por parte da população junto aos postos.

Nos últimos dias, inclusive, a SMS ampliou a vacinação da gripe para toda a população de forma “discreta”, sem anunciar em seus portais, já que algumas unidades não poderiam atender um grande volume de pacientes. Por falta de recursos humanos, a secretaria também optou por não expandir o público para recebimento do imunizante contra a dengue. A previsão inicial era de que, a partir desta quarta (8), crianças e adolescentes de até 15 anos fossem contemplados.

Os postos abertos estão realizando apenas exames contra a dengue, pois os insumos foram destinados aos hospitais. Os atendimentos odontológicos estão sendo destinados somente a situações de emergência e, os pacientes que perderam consultas especializadas, terão elas reagendadas em outro momento.

Ainda, os atendimentos do Centro Logístico de Medicamentos Especiais (Celme) também sofreram alterações e a entrega de medicamentos está acontecendo na farmácia distrital do IAPI (rua Três de Abril, 90), das 8h às 17h. Permanecem fechadas as farmácias distritais do Santa Marta e Navegantes.

LEIA TAMBÉM: Governo federal envia 220 purificadores de água ao Rio Grande do Sul

As 34 unidades fechadas foram vitimadas, principalmente, por alagamentos. Veja quais são:

Zona Norte:

CF Diretor Pestana

CF Navegantes

US Asa Branca

US Assis Brasil

US Beco dos Coqueiros

US Domênico Feoli

US Esperança Cordeiro

US Farrapos

US Fradique Vizeu

US Ilha da Pintada

US Ilha do Pavão

US Ilha dos Marinheiros

US Jenor Jarros

US Mário Quintana

US Nossa Senhora Aparecida

US Nova Brasília

US Nova Gleba

US Parque dos Maias

US Passo das Pedras II

US Santa Fé

US Santa Maria

US Santo Agostinho

US São Borja

US Sarandi

US Vila Elizabeth

Zona Oeste:

CF Santa Marta

US Rincão

Zona Sul:

US Cidade de Deus

US Guarujá

US Ipanema

US Lami

US Morro dos Sargentos

US Nonoai

US Ponta Grossa