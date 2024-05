Rota emergencial na BR-290 liga Porto Alegre a Guaíba pela nova ponte

A ligação entre Porto Alegre, Guaíba e Eldorado do Sul foi retomada por meio de uma rota emergencial pela BR-290 destinada, exclusivamente, ao atendimento das regiões isoladas. A operação conta com a integração entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Polícia Rodoviária Federal (PRF/RS), CCR ViaSul, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul (CBMRS) e outras instituições.

• LEIA TAMBÉM: Fila e falta de água mineral em supermercados se intensificam em Porto Alegre



Veículos com caráter emergencial autorizados pela PRF/RS poderão fazer a travessia pela nova ponte, levando suprimentos e mantimentos para as comunidades atingidas.



Os veículos que vêm pela Freeway seguirão até a região do km 94, onde serão desviados para a pista contrária no sentido litoral, ingressando então pelo que era a alça de saída da ponte, na contramão. Já veículos que vêm da BR-448 poderão utilizar a alça de entrada a Porto Alegre no km 22 e fazer o mesmo trajeto. Todo o trecho está com sinalização específica e reforçada para auxiliar na orientação dos motoristas.





“Não mediremos esforços para restabelecer a segurança e fluidez das rodovias sob administração da CCR ViaSul o quanto antes, buscando alternativas para prestar o apoio, priorizando as áreas onde existem pessoas isoladas pelos últimos eventos climáticos”, informa a concessionária em nota.