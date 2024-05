Nível do Guaíba baixa mais um pouco; água está em 5,10m

A manhã de quarta-feira (8) vem mostrando um cenário de recuo no nível do Guaíba. No início da manhã, a água estava em 5,12 metros, e por volta de 8h já tinha caído para 5,10 metros. Os dados são disponibilizados por meio da régua da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e Agência Nacional de Águas (ANA).