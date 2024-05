Rio Grande do Sul tem 436 mil pessoas sem energia elétrica

A atualização da situação do desabastecimento de energia elétrica, por causa do desastre climático no Rio Grande do Sul, indica que 436 mil clientes estão sem luz nas regiões atendidas pela CEEE Equatorial e pela RGE.

O boletem divulgado pela CEEE Equatorial informa que, de acordo com o levantamento das 18h desta terça-feira (07), 203 mil clientes estão sem energia na área de concessão da companhia. Desses, 184 mil estão desligados por segurança, devido a áreas alagadas e atendendo a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras. Em Porto Alegre são aproximadamente 138 mil clientes com o serviço interrompido, sendo pouco mais de 137 mil por medidas de segurança.

A RGE também atualiza as informações sobre o fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul. De acordo com a empresa, são 233 mil clientes interrompidos, 7,6% do total de clientes, sendo as regiões mais afetadas: Metropolitana, Vale do Taquari, Vale do Sinos e Vale do Rio Pardo.

Foram restabelecidas as cidades de Fazenda Vila Nova, Paverama, Putinga, Roca Sales, Santa Tereza e União da Serra (podendo haver situações pontuais de interrupção). O Hospital de Roca Sales teve a energia restabelecida.

A RGE informa que segue mobilizada com quase 6 mil colaboradores incluindo eletricistas, técnicos, engenheiros, TI e todas as áreas de suporte da empresa.

A empresa segue atuando no mapeamento das áreas atingidas com apoio do Exército e da Defesa Civil estadual e municipais para realizar vistoria das redes. Para isso, também conta com auxílio do helicóptero cedido pela Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais).