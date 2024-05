Prefeitura busca alternativas para remoção do lixo coletado na Capital

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) está trabalhando em uma rota alternativa, via BR-116, para remover o lixo de Porto Alegre, em meio ao caos proporcionado pela enchente histórica do Guaíba. Até o momento, a coleta de resíduos segue acontecendo normalmente nas áreas da Capital onde não há inundação. Porém, com o bloqueio da BR-290, toda a carga está acumulada na Estação de Transbordo do DMLU, localizada no bairro Lomba do Pinheiro.

Segundo o diretor-geral do DMLU, Carlos Hundertmarker, a partir do início da cheia, cerca de seis mil toneladas de lixo já foram acumulados na Capital. Desde então, estão esperando pelo transporte até o aterro sanitário, que fica em Minas de Leão, a 113 km de Porto Alegre.

“Estamos trabalhando para limpar o que podemos. Não temos como comprometer nossos equipamentos e veículos em áreas alagadas, mas ainda estão sendo recolhidos, por dia, mais de 1.100 toneladas de resíduos nas regiões da cidade que não foram afetadas. Isso está causando um grande acúmulo no nosso transbordo”, explica.

Para resolver essa questão, Hundertmarker explica que foi desenvolvido, junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), uma estratégia para que os caminhões do DMLU façam um caminho alternativo pela BR-116, pois essa não possui bloqueios. “ Amanhã faremos o primeiro teste com um dos nossos veículos. Se ocorrer tudo bem, faremos essa rota sempre e , assim, resolvemos um dos problemas da cidade”, conclui.

Em relação aos locais que seguem recebendo coleta de lixo, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana pede que os resíduos sejam dispostos em locais secos, nos mesmos dias e horários já estabelecidos. Ainda, em razão da enchente, há a possibilidade de eventuais atrasos no serviço.

DMLU já planeja limpeza de áreas afetadas

Sobre as áreas da Capital que estão sendo afetadas por inundações devido à elevação do nível do Guaíba, Hundertmarker assegura que uma 'força-tarefa' está em ação, encarregada do planejamento e execução da limpeza urbana nessas localidades. Lá, além da sujeira trazida pelo lago e do lixo comum, também terão inúmeros eletrodomésticos e móveis que poderão ser descartados pela população.

“Não podemos simplesmente esperar as águas baixarem para depois pensarmos no que fazer, então já há uma grande operação de limpeza sendo planejada. Teremos que, primeiramente, aumentar a coleta na região. Depois, desenvolver algum outro transbordo próximo à saída de Porto Alegre, que facilite o escoamento de resíduos… mas também terão uma série de outras ações que ainda estão sendo desenvolvidas”, finaliza.

Confira os bairros afetados pela enchente sem coleta: