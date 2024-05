Suspenso transporte por lancha entre Rio Grande e São José do Norte

A travessia de usuários do serviço de lanchas entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande foi suspensa na manhã desta terça-feira (7). A medida foi tomada pela empresa responsável, a Transnorte, que alega insegurança em função do volume de águas na região da saída da Lagoa dos Patos, impossibilitando atracar no Cais de Rio Grande. O transporte de veículos por balsa, porém, foi transferido para outro ponto, devendo permanecer enquanto oferece segurança.

LEIA MAIS: Cidade de Rio Grande se prepara para maior cheia da história

A medida foi tomada em paralelo à decisão da Prefeitura de Pelotas alertar aos moradores dos balneários para que deixem as regiões ribeirinhas. A prefeitura de Rio Grande também emitiu alerta sobre a invasão das águas. No início desta terça-feira, bloqueou o entorno do Mercado Público. Cerca de 20 ruas foram fechadas para a circulação de veículos.

O volume das águas está aumentando na Lagoa dos Patos e, como consequência, também a vasão próxima à saída para o mar, o que pode colocar em risco a travessia de pessoas por lanchas. Na tarde de segunda-feira, o nível da Lagos estava 1,82 metros acima do nível ideal.

A Superintendência de Portos do RS informou que está operando normalmente na região. Por volta das 12h, o canal de acesso ao Porto estava permitindo o escoamento da água com uma velocidade de cerca de quatro nós, o equivalente a 7,4 km/h.

A retomada do serviço de lancha para transporte de pessoas não tem data para voltar.