Tribunais de Justiça suspendem prazos para ações ligadas ao Rio Grande do Sul

A tragédia provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul levou à suspensão da contagem de prazo em todos os processos judiciais ligados ao estado, em todos os ramos da Justiça — estadual, federal, eleitoral, trabalhista e militar.

O anúncio mais recente foi feito pelo(TSE), que nesta terça-feira (7) suspendeu os prazos processuais até sexta-feira (10), com efeitos retroativos a 2 de maio. A corte eleitoral já havia aprovado a prorrogação até 23 de maio do prazo que venceria nesta quarta-feira (8) para emissão e transferência de título de eleitor em todo o Rio Grande do Sul. A suspensão de prazos já havia sido anunciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Supremo Tribunal Federal (STF).Em todos os casos,, bem como todas as ações cujos advogados sejam todos cadastrados na seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que havia solicitado a medida. A Justiça Militar também adotou a suspensão de prazos.No âmbito da Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) suspendeu os prazos processuais do estado desde a semana passada, e nesta terça-feira anunciou que a suspensão é válida também para os estados de Santa Catarina e Paraná. Isso porque os estados vizinhos têm apresentadoapós uma queda nos serviços de tecnologia do TRF4.O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), por sua vez, anunciou a ampliação da suspensão do prazo até 17 de maio. Assim como o TRF4, a justiça estadual entrou em regime de plantão com, como habeas corpus, mandados de segurança e prisões em flagrante, por exemplo.As sedes principais do TRF4 e do TJRS, que se encontram na região central de Porto Alegre,. Houve queda nos sistemas eletrônicos também da justiça estadual.