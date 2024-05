Confira a linha do tempo do aumento do nível do Guaíba

Era madrugada de segunda-feira, dia 29 de abril, quando começou a chover em Porto Alegre. A chuva caía com força também no Interior, nas regiões da Serra, nos Vales, no Centro e no Norte gaúchos. Naquele dia 29, a 1h da manhã, o Guaíba batia em 1,30m, bem distante da cota de alerta (2,5m) e ainda mais longe da cota de inundação (3m).

• LEIA MAIS: Saiba onde doar ou procurar abrigo em Porto Alegre e Região Metropolitana

O nível porém, foi subindo com o passar das horas, na medida em que as águas que fizeram os rios Jacuí, Caí, Taquari, Sinos e Gravataí encherem e, posteriormente, transbordarem, chegavam ao lago da capital gaúcha.

A partir daí, já era sabido que Porto Alegre iria sofrer com uma cheia intensa, mas ninguém ainda tinha a noção de como ela seria. As águas foram subindo a cada hora, ultrapassando no dia 3 de maio o nível da Enchente de 1941 (4,76m) e chegando a incríveis 5,35m às 5h30min da manhã de domingo, dia 5 de maio.

Confira abaixo, qual foi o nível máximo Guaíba a cada dia desde o início das chuvas:

29/4 – 1,30m

30/4 – 1,57m

1/5 – 2,30m

2/5 – 3,65m

3/5 – 4,80m

4/5 – 5,25m

5/5 – 5,35m

6/5 – 5,33m

7/5 – 5,31m

Fonte: Agência Nacional de Águas (ANA) e Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema)