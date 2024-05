Força Nacional reforça policiamento no Rio Grande do Sul

Na rede social X (antigo twitter), o governador Eduardo Leite informou nesta terça-feira (7) de que o pedido do Rio Grande do Sul de presença da Força Nacional para reforçar o policiamento foi atendido pelo governo federal. "A partir de amanhã (8), começa a chegada desse importante apoio, inicialmente com 100 homens e, em seguida com mais de 300 policiais militares. Obrigado a todos os estados que estão enviando efetivo neste momento", destaca Leite que participou de uma reunião virtual com as bancadas de deputados federais e senadores gaúchos, realizada a partir das dependências do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

• LEIA MAIS: Marinha envia maior navio de guerra para auxiliar o RS no tratamento de água

Durante a reunião, Leite destacou o compromisso do Estado em fornecer toda a assistência necessária à população afetada, assegurando que os recursos disponíveis serão empregados para esse fim. "Tudo o que o Estado puder empregar será mobilizado para que a população afetada seja atendida. A Força Nacional vai garantir a segurança de pessoas em abrigos", acrescenta. Além disso, o governador ressaltou a necessidade de ações robustas para enfrentar os desafios decorrentes das enchentes, incluindo a flexibilização das regras fiscais para permitir que o Estado execute os investimentos e repasses necessários.

Durante a visita ao Centro de Operações do Corpo de Bombeiros Militar, Leite inspecionou os equipamentos e efetivos empregados nas operações de resgate, além de conferir a sala de monitoramento onde são coordenadas as equipes de bombeiros, incluindo as vindas de outros estados. O Rio Grande do Sul já recebeu 290 bombeiros militares de outras regiões do País, com mais 200 a caminho. O envio desses efetivos está sob coordenação do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros, e a expectativa é de que todos os estados contribuam com recursos para auxiliar nos resgates até o fim das operações.