Obras para retomada de abastecimento em Cachoeirinha bloqueiam uma das saídas da cidade

Obras comandadas pela Corsan para garantir a retomada parcial do abastecimento de água em Cachoeirinha, na Região Metropolitana, impedem a saída ou entrada à cidade pela Avenida Papa João XXIII, que era a rota paralela da cidade, com o alagamento que bloqueia a ponte no limite com Porto Alegre desde o final da última semana. De acordo com a Prefeitura de Cachoeirinha, a única rota para chegar a Porto Alegre, no momento, é a partir da ERS-118, por Alvorada e Viamão.

A expectativa é de que até esta quarta seja possível à Corsan retomar parte do abastecimento de água na cidade. Uma estrutura para captação paralela à estação de tratamento, com canos e uma nova bomba, está sendo montada sobre a avenida que fica ao lado da estação de tratamento da companhia, hoje abaixo da água. Situação semelhante acontece em Gravataí, onde o abastecimento é mantido em parte da cidade.

O nível do Rio Gravataí segue preocupante. Não houve alteração desde a manhã de segunda na medida de 6m22cm na Estação Hidrometeorológica do Passo das Canoas, em Gravataí. Com a situação de estabilidade, os municípios do Vale do Gravataí mantêm o alerta aos bairros já afetados pela cheia. No caso de Cachoeirinha, a atenção é para o volume de água que ainda deve descer desde Gravataí, e que atualmente se encontra estabilizado. O nível considerado normal do rio, em Gravataí, é de 2m60cm.