Abastecimento de água é retomado em 59% dos municípios atingidos no RS

De acordo com boletim divulgado pela Corsan na manhã desta terça-feira (7), foi retomado o abastecimento parcial em 23 cidades. Na segunda-feira (6), a companhia chegou a registrar 39 municípios 100% desabastecidos nas regiões Metropolitana, Central, Sinos e Nordeste. Agora, de acordo com o novo levantamento, 16 municípios estão totalmente sem água. Além desses, outros 21 estão com abastecimento parcial.

No total, são 649 mil imóveis sem água, 101 mil a menos que na segunda-feira, quando o número era de 750 mil pontos desabastecidos. A diminuição aconteceu, em grande parte, na região Nordeste. Lajeado, São Sebastião do Caí, Guaporé, Bom Retiro do Sul e Montenegro voltaram a operar plenamente com abastecimento parcial.

Na Região Metropolitana, são 455 mil pontos sem água nesta terça-feira. No entanto, com a recuperação parcial do sistema, Cachoeirinha voltou a abastecer 40% da população e Gravataí tem 65% do fornecimento restabelecido. Alvorada, Canoas, Esteio, e Sapucaia do Sul seguem 100% sem água devido aos alagamentos das unidades operacionais (370 mil imóveis). Com o mesmo cenário, Viamão tem 97% dos imóveis sem água. Nessas cidades, ainda não há previsão para a retomada dos serviços de abastecimento. É necessário que o nível dos rios baixe para que sejam avaliados os danos e reparados os equipamentos.

Corsan elabora ações para atenuar falta de água

Na segunda-feira (6), a Corsan iniciou ações emergenciais para fornecer água à população. Além dos 49 caminhões-pipa que atendem hospitais, postos de saúde e também abrigos para onde pessoas resgatadas estão sendo levadas, os moradores também estão sendo assistidos por reservatórios que foram instalados em pontos estratégicos dos sete municípios e 70 veículos Saveiro com caixas d’água de 1mil litros que percorreram as cidades durante todo o dia.

Em Canoas, ainda, está sendo instalada uma estação de captação flutuante – espécie de balsa – junto ao Rio Gravataí, no bairro Niterói. A água será enviada para a Estação de Tratamento de Água Niterói, que está sendo preparada para voltar a operar até a noite desta quarta-feira (8). A Companhia também abrirá seis poços artesianos no Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo), no bairro Marechal Rondon, e quatro no Centro Olímpico Municipal, no Igara. Desta forma, será possível ampliar a captação e tratamento de água e aumentar a distribuição para os moradores da cidade.

Na região Central do Estado, são 48 mil imóveis impactados em nove municípios, com abastecimento parcial. Santa Maria já está atendendo 80% da população. Os demais são: Agudo, Cachoeira do Sul, Nova Palma, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires, Silveira Martins e Lagoa Bonita do Sul. Já no Sinos, o desabastecimento ainda impacta 15 mil imóveis em Nova Santa Rita, Triunfo e General Câmara.