Abastecimento de água é retomado em Gramado, Canela e Santo Ângelo

A Corsan normalizou o abastecimento de água no município de Santo Ângelo. Já em Gramado e Canela, na serra gaúcha, o abastecimento está sendo retomado de forma gradual. As informações foram divulgadas em nota pela companhia na manhã desta terça-feira (7).

Em Gramado e Canela, as duas estações de tratamento que abastecem as cidades estão operando com 100% de capacidade após o conserto, finalizado nesta manhã, da tubulação que transporta água bruta do Poço da Faca. A distribuição será normalizada de forma gradual. Até que o sistema esteja totalmente restabelecido, caminhões-pipas estão auxiliando no abastecimento de reservatórios nos locais mais distantes.

A Secretaria de Meio Ambiente de Gramado decretou, ainda na segunda-feira (6), o racionamento de água no município. A medida determina a suspensão de serviços de lavagens automotivas e recomenda o racionamento nas atividades como lavagem de calçadas, rega de jardins, salões de beleza, clínicas estéticas, academias e banho e tosa de animais.

Ainda na madruga desta terça-feira (7), a distribuição de água foi normalizada em Santo Ângelo após a substituição dos equipamentos na casa de máquinas no Rio Ijuí na tarde de segunda-feira.

Mesmo com a normalização dos serviços de água nos municípios, a Corsan mantém o alerta de prevenção ao desabastecimento. A recomendação é que a população use a água sem desperdício, de forma consciente, apenas para atividades prioritárias, alertando que, sem esses cuidados, os municípios podem registrar falta de água novamente.