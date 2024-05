Empresa de Gravataí fornece pães de forma gratuita para os abrigos da região

Com pelo menos 50 abrigos, entre estruturas públicas e voluntárias, Gravataí e Cachoeirinha têm recebido, além dos atingidos pela cheia do Rio Gravataí em suas localidades, moradores de cidades como Canoas, Porto Alegre e Eldorado do Sul. As doações para garantir o melhor acolhimento nessas estruturas são essenciais, e aí entram em campo as empresas da região que não foram afetadas pela cheia.

É o caso da Marquespan, que, a partir da sua sede, no bairro Santa Cruz, em Gravataí, a empresa tem fornecido desde segunda (6), gratuitamente, pães já prontos, assados e embalados, para todos os abrigos da região. Em suas redes sociais, a empresa informou que "é só encostar o veículo, se identificar com o nome e qual abrigo destinado, que já são liberados pães na hora". O atendimento acontece em frente à fábrica. A Marquespan solicita somente que o responsável por cada abrigo, ou alguém indicado, seja o responsável pela retirada.

A empresa de Gravataí é a maior fabricante de pães congelados do Brasil. Mesmo com 1,7 mil pessoas fora de suas casas, e recebendo desalojados de municípios vizinhos, Gravataí tem sido um ponto estratégico nas ações de auxílio à Região Metropolitana. A partir desta quarta, por exemplo, o estacionamento do Centro de Distribuição da Farmácias São João, às margens do quilômetro 80 da Freeway, receberá as instalações da Ceasa/RS. O CD, inaugurado no ano passado, é cercado por comunidades de Gravataí e Cachoeirinha diretamente atingidas pela cheia do Rio Gravataí, mas não foi atingido, devido ao relevo às margens da rodovia.