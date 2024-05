Nível do Guaíba sobe para 5,29m

Em leitura realizada às 19h15 da noite desta segunda-feira (6), o nível do Guaíba media 5,29m, dois centímetros a mais do que pela manhã. Gaúchos vivem em cenário de guerra desde que as fortes chuvas atingiram o Rio Grande do Sul na última semana. De acordo com dados da Defesa Civil Estadual, 385 municípios foram atingidos e 1.117.226 pessoas foram afetadas.