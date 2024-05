Sinflumar solicita embarcações para auxiliar no resgate de desabrigados

Com a elevação do nível das águas no Rio Grande do Sul, muitos resgates dos impactados só podem ser feitos através de barcos. Dentro desse cenário, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais do Estado do Rio Grande do Sul (Sinflumar), Valdez Francisco de Oliveira, informa que foi enviado um ofício para os representantes das empresas de navegação lacustre e Interior, além de areeiros, solicitando que as empresas que tenham disponibilidade de embarcações cedam esses barcos para auxiliar no resgate de pessoas e para transportar material essencial para os desabrigados.