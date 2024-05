Após aumentar 1cm, nível do Guaíba estabiliza em 5,27m

O nível do Guaíba encontra-se pela segunda hora seguida estabilizado na cota de 5,27m, conforme dados disponibilizados pela Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (Sema). A água água chegou a recuar para 5,25m durante a manhã, mas na maior parte das medições realizadas nesta segunda-feira (6), se manteve estável na medição atual.

A elevação das águas já ultrapassou em muito a cota de alagamento em 3m, e acometeram diversos bairros da cidade, incluindo o Centro Histórico, Humaitá, Sarandi, Quarto Distrito, Praia de Belas, Menino Deus e Belém Novo, entre outros. No momento, 7.573 pessoas estão acolhidas em ao menos 60 abrigos temporários em Porto Alegre, de acordo com informações da prefeitura do município.