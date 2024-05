Pontal Shopping é ponto de resgate e chegada de desabrigados

A equipe do Jornal do Comércio se deslocou na manhã desta segunda-feira (06) até o Shopping Pontal na Zona Sul de Porto Alegre, que está funcionando como um ponto de chegada de desabrigados. Estes são resgatados principalmente da região do bairro Arquipélago, através de jet-skis, canoas e embarcações.

Equipes da Brigada Militar, Polícia Civil e Federal estão atuando juntos a uma grande quantidade de voluntários, que trabalham em diversas funções, como triagem de doações, acolhimento e resgate dos desabrigados, entre outras coisas.

Segundo o próprio Shopping Pontal, até está manhã, estão precisando somente de roupa infantil, kit de higiene e calça masculina.

A Polícia Civil pediu paciência aos voluntários que participam dos resgates. Com um megafone em mãos, um delegado da PF fez a organização do trabalho, deixou claro que aquela era uma situação anormal para todos e era necessário escutar quem tinha mais experiência com os equipamentos aquáticos. No local, o acesso é restrito apenas aos voluntários, nem a imprensa está tendo acesso.