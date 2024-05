Defesa Civil alerta para transbordamento do dique da Fiergs

Depois de um dia de polêmica em torno do transbordamento do dique localizado próximo à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), a Defesa Civil do Estado emitiu alerta, às 18h08min deste domingo (5), para a possibilidade de transbordamento do dique da Fiergs. "A recomendação é que os moradores do bairro Sarandi e da área compreendida do dique até a avenida Assis Brasil, próximo à avenida Sertório, deixem o local e procurem abrigo seguro", diz a nota.

À tarde, nas redes sociais, moradores da Zona Norte postavam sobre o aumento do volume de água e atribuíam o fato ao vazamento do dique. A prefeitura respondeu, também em suas redes sociais, pedindo calma à população sob o argumento de que não teria havido o rompimento do dique da Fiergs, mas que ele seguia extravasando desde sábado (4). "O transbordamento está com mais vazão de água, o que acabou nivelando a parte superior da inferior. As equipes trabalharam para elevar o nível da estrutura, com enchimentos e pedras", afirma a prefeitura.