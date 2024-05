IPH minimiza alerta da Defesa Civil e explica que alerta não significa inundação

Um alerta divulgado pela Defesa Civil do RS na noite de sábado (4) causou medo em moradores de diversos bairros de Porto Alegre. O mapa com uma mancha vermelha representava prováveis áreas de risco sob influência da atual elevação do Guaíba.



Alguns trechos elevados da Capital também apareciam no mapa, caso da avenida Independência. Mais tarde, a Defesa Civil postou um novo comunicado nas redes sociais explicando que era preciso levar em consideração a altura do terreno.

Áreas mais altas não serão afetadas com a mesma intensidade do que as mais baixas. Quem mora em áreas mais baixas deve buscar abrigo em locais seguros, longe da zona vermelha do mapa. https://t.co/3cTVU7rQrO — Defesa Civil RS (@DefesaCivilRS) May 5, 2024