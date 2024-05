Ministério da Saúde monta hospital de campanha em Canoas

A ministra da Saúde Nísia Trindade Lima afirmou, na manhã deste domingo (5), que já foram destinados ao Rio Grande do Sul, por meio de portarias emergenciais, R$ 60 milhões para custeio de ações de assistência e vigilância à saúde. Entre as medidas, ela destaca a resolução da falta de cilindros de oxigênio e a montagem de um hospital de campanha em Canoas.

"Já encaminhamos soluções para as questões dos medicamentos, do oxigênio e também fizemos um plano de apoio para assistência, não só para os desalojados mas para as pessoas que precisam tratamentos prolongados, os doentes crônicos", afirma Nísia.

De acordo com a titular da pasta, todas as demandas estão sendo levantadas junto com as prefeituras e com as secretarias municipais e estaduais de saúde. As informações foram dadas após a coletiva de imprensa com o presidente Lula, representantes do governo federal, governador Eduardo Leite e prefeito Sebastião Melo no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda - Regimento Osório-, no bairro Partenon, em Porto Alegre.