Decreto especifica municípios atingidos por cheias de rios

Publicado em edição extra do Diário Oficial (DOE) deste domingo (5/5), o Decreto 57.600 reitera o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul descrito no Decreto 57.596, de 1° de maio, e especifica os municípios atingidos.De acordo com o novo texto, as chuvas, que iniciaram em 24 de abril, prosseguem em maio, alcançando marcas históricas. Os eventos meteorológicos são considerados de grande intensidade, classificados como desastres de Nível III - caracterizado por danos e prejuízos elevados.Ainda conforme o decreto, as situações de risco enfrentadas pelos municípios do Estado decorrentes desses eventos meteorológicos estão ocasionando danos humanos – com a perda de vidas –, e danos materiais e ambientais – com a destruição de moradias, estradas e pontes –, assim como o comprometimento do funcionamento de instituições públicas locais e regionais e a interdição de vias públicas.Os municípios afetados pelo desastre, englobados pelo estado de calamidade pública e especificados no anexo único do decreto, seguem abaixo:AceguáAgudoAlegreteAlegriaAlvoradaAmaral FerradorAnta GordaAraricáArroio do MeioArroio Dos RatosArroio do TigreArroio GrandeArvorezinhaAugusto PestanaÁureaBarão de CotegipeBarra do Rio AzulBarra FundaBarros CassalBenjamin Constant do SulBento GonçalvesBoa Vista do BuricáBoa Vista do SulBom JesusBom Retiro do SulBoqueirão do LeãoBrochierButiáCaçapava do SulCacequiCachoeira do SulCachoeirinhaCacique DobleCaiçaraCamaquãCamargoCampina Das MissõesCampinas do SulCampo BomCampos BorgesCandeláriaCândido GodóiCanelaCanoasCanudos do ValeCapão da CanoaCapela de SantanaCarazinhoCarlos BarbosaCarlos GomesCaseirosCatuípeCaxias do SulCentenárioCerro BrancoCerro GrandeCerro Grande do SulChapadaCharqueadasCiríacoConstantinaCoqueiro BaixoCoronel BicacoCoronel PilarCrissiumalCristalCristal do SulCruz AltaCruzaltenseCruzeiro do SulDezesseis de NovembroDilermando de AguiarDois Irmãos Das MissõesDois LajeadosDom FelicianoDona FranciscaEldorado do SulEncantadoEncruzilhada do SulEngenho VelhoErechimErval SecoEspumosoEstaçãoEstância VelhaEsteioEstrelaEstrela VelhaEugênio de CastroFarroupilhaFaxinal do SoturnoFelizFontoura XavierFormigueiroGaribaldiGeneral CâmaraGentilGramadoGramado XavierGravataíGuaíbaGuaporéHerveirasIbaramaIbirubáIgrejinhaImigranteInhacoráIpêIpiranga do SulItaaraItapucaItatiIvoráJaboticabaJacuizinhoJaguarãoJaguariJariJóiaJúlio de CastilhosLagoa Bonita do SulLagoãoLagoa Dos Três CantosLajeadoLajeado do BugreLavras do SulMampitubaManoel VianaMaratáMarauMarcelino RamosMariano MoroMarques de SouzaMataMato LeitãoMaximiliano de AlmeidaMontauriMonte Alegre Dos CamposMontenegroMormaçoMostardasMuçumNão-me-toqueNova AlvoradaNova BassanoNova Boa VistaNova BrésciaNova Esperança do SulNova PalmaNova PrataNova RamadaNova Roma do SulNova Santa RitaNovo CabraisNovo HamburgoPalmeira Das MissõesPantano GrandeParobéPassa SetePasso do SobradoPasso FundoPaulo BentoPaveramaPejuçaraPelotasPinhalPinhal GrandePinheiro MachadoPiratiniPonte PretaPortãoPorto AlegrePorto LucenaPorto MauáPorto XavierPouso NovoPresidente LucenaProgressoProtásio AlvesPutingaQuaraíQuevedosQuinze de NovembroRelvadoRestinga SecaRio PardoRoca SalesRolanteRondinhaSalvador do SulSanta Clara do SulSanta Cruz do SulSanta MariaSanta Maria do HervalSanta Margarida do SulSantana da Boa VistaSanta RosaSanta TerezaSantiagoSanto ÂngeloSanto CristoSão BorjaSão Domingos do SulSão Francisco de PaulaSão GabrielSão JerônimoSão João da UrtigaSão João do PolêsineSão JorgeSão José do HervalSão José do InhacoráSão José do NorteSão José do SulSão LeopoldoSão Martinho da SerraSão Miguel Das MissõesSão Paulo Das MissõesSão Pedro da SerraSão Pedro Das MissõesSão Pedro do ButiáSão Pedro do SulSão Sebastião do CaíSão SepéSão ValentimSão VendelinoSapirangaSapucaia do SulSarandiSeberiSede NovaSegredoSenador Salgado FilhoSerafina CorrêaSérioSertãoSilveira MartinsSinimbuSobradinhoTabaíTapesTaquaraTaquariTeutôniaTorresTravesseiroTrês ArroiosTrês CoroasTrindade do SulTucunduvaTunasTupanci do SulTupandiUbiretamaUruguaianaVale do SolVale RealVaniniVenâncio AiresVera CruzVespasiano CorreaViadutosViamãoVila MariaVista Alegre do PrataTexto: Ascom Casa Civil